Симферополь, 17 июля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Движение автотранспорта в Крым в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту организовано по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы. Об этом 17 июля сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Наталия Судец ИА REGNUM Керчь. Вид с горы Митридат на город и Крымский мост. Май 2021 года

Как уточнил Крючков, пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп, соединяющие Крым с Херсонской областью, работают в штатном режиме. Движение туристов организовано по альтернативному маршруту.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры. Характер происшествия не уточняется. Автомобилистов призвали в целях безопасности воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы Российской Федерации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что затор длиной в несколько километров образовался на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Затруднено движение и в обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка. В районе Керчи на подъезде к мосту движение свободно.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после заявлений главы Крыма Аксёнова призвал не планировать проезд через Крымский мост в связи с ЧП, а в случае крайней необходимости планировать движение по сухопутному маршруту через новые российские регионы.