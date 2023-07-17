Симферополь, 17 июля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Затор длиной в несколько километров образовался на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом 17 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

ИА REGNUM По Крымскому мосту на машине

По состоянию на 06:00 мск на федеральной трассе А-290 в районе Тамани наблюдается затор длиной в несколько километров. Затруднено движение и в обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка. В районе Керчи на подъезде к мосту движение свободно.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено в связи с ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Характер ЧП не уточняется. Аксёнов призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после заявлений главы Крыма Сергея Аксёнова призвал не планировать проезд через Крымский мост в связи с ЧП.

Как указал Кондратьев, если поездка действительно необходима, то рекомендуется выбрать альтернативный маршрут через новые регионы Российской Федерации.