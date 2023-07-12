Вашингтон, 16 июля, 2023, 17:46 — ИА Регнум. После того как Соединённые Штаты Америки заблокировали российские резервы, другие страны решили подстраховаться и вернуть своё золото из западных хранилищ на родину. Согласно данным исследования американской инвестиционной компании Invesco, 68% международных центробанков приступили к репатриации драгоценного металла в свои страны. В опросе приняли участие больше 130 суверенных фондов и центробанков.

Иван Шилов ИА Регнум

Для сравнения: в 2020 году этот показатель не превышал 50%. Как заявил Род Рингроу, который руководил исследованием, это общая тенденция.

«Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой», — пояснил высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ.

В отчёте не сказано, какие именно государства приступили к репатриации драгметалла, но, вероятнее всего, в Invesco интересовались в первую очередь крупными европейскими экономиками, сообщило РИА Новости. Аналитик BitRiver Владислав Антонов указал, что раскрытие таких данных угрожает национальной безопасности и финансовой стабильности.

Эксперт также добавил, что стихийный вывод активов создаст нестабильность на мировых финансовых рынках, и котировки взлетят. При этом США и Великобритания, где находятся крупнейшие хранилища золота, потеряют значительную часть клиентского базиса и столкнутся с финансовыми трудностями, уверен Антонов.

Аналитик отметил, что из-за ограниченной доступности физического золота процесс возврата может затянуться.

Как сообщало ИА Регнум, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны — участницы Евросоюза после начала российской СВО на Украине заморозили суверенные активы России на общую сумму €207 млрд. Он уточнил, что Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от них.

Такие же заявления сделала и заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд.

При этом Германия выступила против планов Европейского союза о передаче замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что, если власти ЕС всё-таки пойдут на такой шаг, это будет иметь разрушительные последствия.