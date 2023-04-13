Вашингтон, 13 апреля, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Замороженные активы Центрального банка России, хранящиеся на счетах в иностранных финансовых учреждениях, могут быть направлены для восстановления Украины. В США изучают возможность перенаправить российские резервы, заявила 13 апреля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

По её словам, министерство юстиции США при поддержке конгрессменов получило новые полномочия по использованию изъятых у российских бизнесменов активов для оказания помощи Украине.

«В феврале мы объявили о выделении первого транша в размере $5,4 млн и планируем новые. Конечно же, обсуждаются и активы Центрального банка России, которые на сумму $300 млрд заморозили мы и наши союзники», — добавила Нуланд.

Замгоссекретаря США по политическим делам напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины в 411 млрд долларов.

США в дальнейшем продолжат оказывать помощь ВСУ, а также содействовать в восстановлении энергетической инфраструктуры Киева и борьбе с коррупцией, заключила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства торговли США Джина Раймондо считает, что американскому частному бизнесу нужны гарантии для восстановления Украины, так как есть опасения, что выделенные средства могут пострадать от коррупции.

В Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводу, что после окончания конфликта на Украине придётся вернуть замороженные активы Центробанка России. С юридической точки зрения передать средства Киеву нельзя. ЕК предлагает инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские государственные облигации, а проценты использовать для выплат Киеву.