Берлин, 26 июня, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Германия выступила против планов Европейского союза о передаче замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Об этом 26 июня сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что немецкие чиновники усомнились в том, что передача замороженных активов России получит достаточную поддержку, так как в таком случае юридические риски очень высоки.

При этом чиновники немецкого МИД заявил изданию, что российской стороне «придётся заплатить за ущерб» Украине, и сейчас власти ФРГ делают всё «в рамках закона» для обнаружения и заморозки активов россиян и компаний, на которых распространяется действий антироссийских санкций.

Также он уточнил, что предложение направить для восстановления Украины замороженные российские активы чревато «сложными финансовыми и юридическими вопросами».

По словам ещё одного чиновника, такие планы могут создать опасный прецедент, к примеру, в вопросе о требовании Польши к немецкой стороне выплатить репарации за ущерб в период Второй мировой войны.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон собирается принять закон, чтобы использовать санкции для гарантии того, что Россия заплатит за восстановление Украины. По его словам, попавшие под санкции и поддерживающие Киев россияне в результате этого получат новый способ пожертвовать свои замороженные средства на восстановление страны.

В свою очередь, 17 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию, что присвоение доходов от замороженных российских активов для передачи их Киев может способствовать подрыву доверия к евро в мире. По мнению специалистов ЕЦБ, в случае отъёма процентных доходов центробанки других стран могут отказаться от использования европейской валюты.

В свою очередь 8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инвесторы из России готовят группой иск в суд для разблокировки замороженных активов. Он почеркнул, что предприниматели и государство были ограблены Западом.

Также 26 мая Песков указал, что Великобритания и другие посягнувшие на российские активы страны обязаны их разморозить немедленно и безо всяких условий. Пресс-секретарь подчеркнул, что указанные государства своими действиями нарушают все нормы международного права.

ЕС и США заморозили активы Банка России после начала спецоперации на Украине, в марте 2022 года Минфин сообщил, что их объём составляет порядка $300 млрд. Также в странах Запада заморозили счета российских физических лиц. После этого Еврокомиссия длительное время ищет и не может найти легальные основания для отъёма российских активов, а Польша и Британия неоднократно предлагали передать эти средства «на восстановление Украины». Кроме того, в Брюсселе ведут обсуждение возможности изъятия доходов, накопившихся за время заморозки средств ЦБ.