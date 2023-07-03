Гаага, Нидерланды, 3 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Государства Европейского союза после начала российской спецоперации заморозили суверенных активов России на сумму €207 млрд. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в Гааге.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Здание Еврокомиссии

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере €207 млрд, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ России», ­ — приводит ТАСС его слова.

Рейндерс отметил, что Еврокомиссия рассчитывает получить в результате до €3 млрд за год.

Как передавало ИА Регнум, бельгийский премьер-министр Александр де Кроо на первом дне саммита в Брюсселе заявил, что ЕС собирается использовать сверхприбыль от использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. При этом глава правительства подчеркнул, что европейские страны должны выработать юридический механизм, который бы позволил избежать ущерба для финансовой стабильности ЕС.

13 апреля немецкая газета Die Welt написала, что Еврокомиссия пришла к заключению, что замороженные активы России потребуется вернуть Москве после окончания специальной военной операции. В Брюсселе якобы поняли, что эти средства нельзя будет передать Киеву из-за юридических проблем.