Москва, 16 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях до 310 военных. Об этом 16 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общие потери противника за сутки на данных направлениях (запорожском и южнодонецком. — Прим. ред.) составили: до 260 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», — сказал он.

Военный уточнил, что на херсонском направлении у Молодёжного российские войска уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады украинской территориальной обороны.

Конашенков отметил, что за сутки на этом направлении в результате огня российских войск было ликвидировано до 50 военных ВСУ, четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777 и САУ «Акация».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что за сутки российские войска пресекли деятельность четырёх групп украинских диверсантов в ЛНР и Харьковской области. Он уточнил, что на купянском направлении за сутки уничтожили до 50 военных ВСУ.

Перед этим стало известно, что российская армия сорвала попытку ВСУ провести ротацию на купянском направлении, уничтожила украинский дрон и другую военную технику.