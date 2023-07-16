Москва, 16 июля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки пресекли деятельность четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом журналистам 16 июля сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

РИА Новости

«В районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР) и Берестовое в Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении.

Потери украинских военных за сутки на этом направлении превысили 50 человек. Российские военные ликвидировали на купянском направлении три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицу Д-20 Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля российские военные сорвали попытку ВСУ провести ротацию на купянском направлении, уничтожили украинский беспилотник, применив систему ПВО, и другую военную технику украинской армии. Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский добавил, что российские военные нанесли удар по позициям подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сёл Масютовки, Орлянского и Новомлынска.