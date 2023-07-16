Москва, 16 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Российские военные в ходе СВО сорвали попытку ВСУ провести ротацию на купянском направлении, уничтожили украинский беспилотник, применив систему ПВО, и другую военную технику украинской армии, заявил 16 июля начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов гаубиц «Мста-Б»

Он рассказал, что в районе села Фигалевка в Харьковской области подразделение 28-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попыталось провести ротацию на передовых позициях. Российские военные сорвали эту попытку.

По словам Зыбинского, российские военные также нанесли удар по позициям подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сёл Масютовки, Орлянского и Новомлынска.

При этом они применили танки Т-72Б3, противотанковый ракетный комплекс, артиллерийскую установку «Мста-Б» и самоходные пушки «Гиацинт-С».

«Кроме этого, группировкой ПВО в районе населённого пункта Токаревка расчётом ЗРК «Тор-М2У» уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Фурия», — сказал Зыбинский.

По словам военного, «Запад» нанёс удар по ВСУ в районе сёл Берестового, Стельмаховки и Табаевки, применив танки Т-80 и Т-72Б3, «Мста-С» и гаубицы Д-30. Удар российские военные нанесли по подразделений 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны.

«Потери противника на купянском направлении составили более взвода живой силы, боевая машина пехоты БМП-2 и миномёт», — сообщил Зыбинский.

Минобороны сообщило 16 июня, что на освобождённых от ВСУ на купянском направлении территориях российские военные продолжают разминирование. Сапёры проверяют дороги, приусадебные участки и сельхозугодья, обезвреживая невзорвавшиеся мины.

Потери ВСУ за сутки 14 июня на купянском направлении составили до 20 военных, две бронемашины, три военных автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, на донецком, южнодонецком, краснолиманском и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 600 военных.