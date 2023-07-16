Вашингтон, 16 июля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Киев проигрывает в конфликте с Москвой, и потому украинский президент Владимир Зеленский может от отчаяния нанести ракетный удар по территории России. Такое мнение 16 июля высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

ТАСС/Thierry Monasse/dpa

По словам эксперта, киевские власти понимают, что они проиграли в конфликте и их армия фактически разваливается.

«И что этот человек, Зеленский, скорее всего, будет делать с вооружениями, которые способны ударить по российской территории? Он их использует», — сказал он.

Макгрегор подчеркнул, что по этой причине Украине не нужно передавать вооружение, которое может втянуть США и НАТО в конфликт с Россией.

«Зачем США вообще дают ему оружие? Ведь он отчаялся и хочет втянуть нас в военный конфликт с Россией», — пояснил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленский слишком далеко зашёл в конфликте с Россией, и это может закончиться его гибелью. По его мнению, президент Украины упустил все возможности для мирного урегулирования конфликта и этим предопределил свою судьбу.

Позднее обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа написал, что саммит НАТО в Вильнюсе стал для Зеленского уроком политического реализма, потому что показал нежелание Запада брать Украину в альянс. Журналист указал, что считает эту ситуацию проигрышем украинского лидера.