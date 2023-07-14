Вашингтон, 14 июля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский в конфликте с Россией зашёл слишком далеко, и это может закончиться его гибелью. Такое мнение 14 июля высказал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Maverick Multimedia.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Украины Владимир Зеленский

«Он не сможет добиться мира с Россией, он слишком далеко зашёл. Единственное, что он может теперь сделать, это погибнуть», — сказал он.

Риттер отметил, что, по его мнению, украинский лидер упустил все возможности для мирного урегулирования конфликта и этим предопределил свою судьбу, так как Россия не позволит существовать Киеву после того, как последний неизбежно постигнет крах.

«Для Зеленского это тревожный звоночек. Я думаю, он это знает», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля газета The New York Times сообщила, что Зеленский угрожал, что не будет присутствовать на первом заседании совета Украина ― НАТО. Однако затем украинский лидер смягчил публичные высказывания и согласился принять участие в работе совета.

Позднее зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) отметил, что угрозу Зеленского отказаться от участия в первом заседании Совета Украина — НАТО нужно воспринимать как игру на публику. По словам депутата, главе киевского режима всё равно придётся отчитываться перед Западом.