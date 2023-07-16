Варшава, 16 июля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Недавний саммит Североатлантического альянса (НАТО), который проходил в Вильнюсе, оказался уроком политического реализма для украинского президента Владимира Зеленского, так как показал нежелание западных стран принимать Украину в НАТО. Такое мнение 16 июля высказал обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа.

«[Президент США] Джо Байден явно дал ему [Зеленскому] по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны», — написал он.

Автор статьи отметил, что не принятая саммитом декларация о приглашении Украины в альянс – главное требование Киева – показывает пригрыш украинского лидера.

Хработа уточнил, что, по его мнению, теперь для киевских властей настанут трудные времена, так как западные страны не берут его в НАТО, а Россия готова к продолжению спецоперации до достижения поставленных целей, так как у неё для этого имеются и ресурсы, и идеология.

Как считает обозреватель, из-за такого непростого положения Зеленский вынужден будет принять единственно возможное решение — пойти на компромисс с Россией и отдать часть территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими для Украины, но не идеальными. По его мнению, они были бы идеальными, если бы Киев пригласили в альянс. Украинский лидер отметил, что понимает: страну не могут взять в блок во время боевых действий.

Позднее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленский в конфликте с Россией зашёл слишком далеко, и это может закончиться его гибелью. По мнению эксперта, это понимает и сам украинский президент.