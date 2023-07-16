Тель-Авив, Израиль, 16 июля, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Около 150 тыс. человек собрались на акцию протеста против судебной реформы в центре Тель-Авива. Об этом 15 июля сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Протестные акции против судебной реформы, настойчиво продвигаемой правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проходят в Тель-Авиве уже 28-ю субботу подряд. К демонстрантам в Тель-Авиве присоединились протестующие в других городах Израиля.

В большинстве городов акции протеста носили исключительно мирный характер. Однако в Герцлии и Хайфе митингующие перекрывали дороги, в Тверии неизвестные забросали протестующих яйцами, а в Бат-Яме двое участников акции протеста были задержаны полицией и опрошены в связи с нарушением общественного порядка.

Также отмечается, что небольшой митинг состоялся возле резиденции премьер-министра Нетаньяху в Иерусалиме. Самого Нетаньяху в резиденции не было, он находится в больнице в связи с ухудшением самочувствия после поездки к Галилейскому морю.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильтяне, протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, перекрыли 8 июля центральное шоссе Тель-Авива. Сделали они это после окончания согласованной акции протеста в центре города.

Двумя днями раньше, 6 июля в Тель-Авиве полиция оттеснила с главного городского шоссе участников акции, но тысячи людей вновь заблокировали дорогу. Полиция применяла более десяти раз водомёты для разгона толпы. В столкновениях пострадали несколько человек.

1 июля по всему Израилю на улицы в знак протеста против судебной реформы вышли 300 тысяч человек. Большая часть протестующих собралась в районе Азриэли Тель-Авива, где расположен правительственный комплекс.