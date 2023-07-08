Тель-Авив, Израиль, 9 июля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Израильтяне, протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, вновь перекрыли 8 июля центральное шоссе Тель-Авива. Сделали они это после окончания согласованной акции протеста в центре города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тель-Авив

Протестующих собралось десятки тысяч. Более 100 тыс. человек митинговали на центральной улице Каплан перед правительственными зданиями.

Через некоторое время многие стали расходиться, но группа наиболее активных с флагами продвигалась в сторону центральной автомагистрали города — шоссе Аялон. Сюда уже были стянуты силы полиции, в том числе конной.

Постепенно толпа начала расходиться.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля протестующие собрались в Тель-Авиве на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

По данным организаторов протестов, по всему Израилю на улицы вышли 300 тыс. человек. Большая часть протестующих собралась в районе Азриэли Тель-Авива, где расположен правительственный комплекс.

6 июля в Тель-Авиве полиция оттеснила с главного городского шоссе участников акции, однако тысячи людей вновь заблокировали дорогу. Более десяти раз применялись водомёты для разгона толпы. В столкновениях пострадали несколько человек.

Подобные стихийные акции проходят уже 27 недель подряд.