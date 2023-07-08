В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли шоссе
В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы перекрыли центральное шоссе
Тель-Авив, Израиль, 9 июля, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Израильтяне, протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, вновь перекрыли 8 июля центральное шоссе Тель-Авива. Сделали они это после окончания согласованной акции протеста в центре города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Протестующих собралось десятки тысяч. Более 100 тыс. человек митинговали на центральной улице Каплан перед правительственными зданиями.
Через некоторое время многие стали расходиться, но группа наиболее активных с флагами продвигалась в сторону центральной автомагистрали города — шоссе Аялон. Сюда уже были стянуты силы полиции, в том числе конной.
Постепенно толпа начала расходиться.
Как сообщало ИА Регнум, 1 июля протестующие собрались в Тель-Авиве на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.
По данным организаторов протестов, по всему Израилю на улицы вышли 300 тыс. человек. Большая часть протестующих собралась в районе Азриэли Тель-Авива, где расположен правительственный комплекс.
6 июля в Тель-Авиве полиция оттеснила с главного городского шоссе участников акции, однако тысячи людей вновь заблокировали дорогу. Более десяти раз применялись водомёты для разгона толпы. В столкновениях пострадали несколько человек.
Подобные стихийные акции проходят уже 27 недель подряд.