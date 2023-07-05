Тель-Авив, Израиль, 6 июля, 2023, 00:03 — ИА Регнум. В Тель-Авиве полиция оттеснила с главного городского шоссе участников акции, протестующих против судебной реформы правительства Израиля, однако тысячи людей вновь заблокировали дорогу, передаёт РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

В течение двух часов полиция более 10 раз применяла водомёты для разгона толпы. В столкновениях со стражами порядка пострадали несколько человек.

Протестующие вновь вернулись на исходные позиции. Движение по шоссе перекрыто в обе стороны. Люди выставляют баррикады и жгут костры на главной дороге города рядом со зданием правительственного комплекса.

Навстречу митингующим выдвинулись большие отряды полиции в сопровождении машин с водомётными установками.

Вечером 5 июля тысячи израильтян перекрыли главную дорогу Тель-Авива после телеобращения шефа окружной полиции Ами Эшеда, который объявил об отставке, «не оправдав ожиданий на министерском уровне». Полиция попыталась разогнать несанкционированный протест, применив водомёты.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля протестующие собрались в Тель-Авиве на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. По данным организаторов протестов, по всему Израилю на улицы вышли 300 тысяч человек. Большая часть протестующих собралась в районе Азриэли Тель-Авива, где расположен правительственный комплекс.