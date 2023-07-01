Тель-Авив, Израиль, 2 июля, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Десятки тысяч протестующих собирались в Тель-Авиве на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом в субботу, 1 июля, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По оценкам Crowd Solutions, занимающейся изучением поведения толпы людей на различных массовых мероприятиях, в главной акции протеста в Тель-Авиве приняли участие около 130 тысяч человек.

При этом организаторы протестов сообщили, что в субботу вечером по всему Израилю на улицы вышли 300 тысяч человек. Большая часть протестующих собралась в районе Азриэли Тель-Авива, где расположен правительственный комплекс.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая в центре Тель-Авива также состоялся многотысячный митинг против судебной реформы. В тот день на улицы одного из крупнейших городов Израиля вышли 135 тысяч человек.