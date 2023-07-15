Москва, 15 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Информация о том, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне России, пока не подтвердилась, идёт проверка, сообщил 15 июля журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

ТАСС/EPA/KCNA

Комментируя информацию, поступившую из источников ООН, о том, что ракета, которую Северная Корея запустила 12 июля, упала в российской экономической зоне, замглавы МИД сказал, что Минобороны продолжает изучать этот вопрос.

«Пока чёткой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет», — заявил Руденко.

Российский дипломат заявил, что политика США приводит к тому, что Северная Корея проводит ракетные испытания: Пхеньян провоцируют на усиление ВПК.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, согласно сообщению ООН, запущенная 12 июля Северной Кореей ракета упала в исключительной экономической зоне России. Она добавила, что в Пхеньяне не комментировали это утверждение ООН.

Российский дипломат заявила, что подтверждающих данных пока нет.

13 июля британское постоянное представительство при ООН заявило о созыве СБ ООН заседания по факту ракетного пуска с территории Северной Кореи.

Северокорейские власти 13 июля заявили, что военные провели испытательный пуск МБР «Хвасон-18» с двигателем на твёрдом топливе. По данным Пхеньяна, ракета пролетела 1001 км и упала в Японское море.