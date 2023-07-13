Пхеньян, 13 июля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в четверг, 13 июля, проведёт срочное заседание в связи с пуском ракеты Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщило постоянное представительство Великобритании при ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Совбез проведёт срочное заседание завтра днём после того, как сегодня КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету», — говорится в сообщении, опубликованном на странице британского постпредства в социальной сети Twitter.

Отмечается, последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты КНДР стало четвёртым в этом году нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Как передавало ИА Регнум, южнокорейского агентство Yonhap сообщило, что власти Северной Кореи подтвердили проведения пуска баллистической ракеты «Хвасон-18». По данным ЦТАК, МБР пролетела чуть более одной тысяч километров, после чего упала в Японское море.