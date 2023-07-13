СБ ООН проведёт срочное заседание в связи с пуском ракеты КНДР
Пхеньян, 13 июля, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) в четверг, 13 июля, проведёт срочное заседание в связи с пуском ракеты Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщило постоянное представительство Великобритании при ООН.
«Совбез проведёт срочное заседание завтра днём после того, как сегодня КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету», — говорится в сообщении, опубликованном на странице британского постпредства в социальной сети Twitter.
Отмечается, последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты КНДР стало четвёртым в этом году нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
Как передавало ИА Регнум, южнокорейского агентство Yonhap сообщило, что власти Северной Кореи подтвердили проведения пуска баллистической ракеты «Хвасон-18». По данным ЦТАК, МБР пролетела чуть более одной тысяч километров, после чего упала в Японское море.