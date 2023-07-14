Москва, 14 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России. Об этом она сообщила 14 июля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«На данный момент подтверждающих данных о падении в нашей исключительной экономической зоне нет», — говорится в сообщении.

Дипломат отметила, что её обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полёта ракет, поскольку тогда есть надежда, что скоро удастся получить от Секретариата долгожданный ответ на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?

В ООН заявили, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России. Северная Корея эту информацию никак не комментировала.

Как сообщало ИА Регнум, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) запустила Северная Корея в сторону Японского моря 12 июля, она упала в 250 км от Хоккайдо. Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно на экстренной пресс-конференции в Токио заявил, что ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Мацуно добавил, что никакого ущерба в связи с пуском ракеты на настоящий момент зафиксировано не было.

Правительство Японии выразило протест властям Северной Кореи в связи с осуществлённым запуском ракеты.

В текущем году это 12-й такой пуск и первый с 15 июня.