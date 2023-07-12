Пхеньян, 13 июля, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Проведение испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. подтвердили власти Северной Кореи. Об этом 13 июля сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, МБР пролетела 1001 км, после чего упала в Японское море.

В Японии полагают, что 12 июля Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Высота полёта ракеты составила 6 тыс. км, дальность полёта превысила тысячу километров, ракета находилась в воздухе 74 минуты, и это новый рекорд по продолжительности полёта ракеты среди всех северокорейских пусков. В японском Минобороны утверждают, что запущенная 12 июля МБР при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент Южной Кореи, ракетные провокации со стороны Северной Кореи обернутся для неё негативными последствиями.

Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР осуществила пуск, как предполагается, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Этот северокорейский пуск стал 12-м с начала текущего года и первым с 15 июня.