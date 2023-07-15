Москва, 15 июля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. США и их союзники провоцируют КНДР на пуски ракет и военные приготовления, Северная Корея реагирует на действия Запада. Об этом заявил журналистам 15 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА Регнум

«И пуски, и другие военные приготовления являются реакцией на те действия, которые предпринимают США и их союзники», — отметил Руденко.

По его словам, МИД и Минобороны России изучают информацию о якобы упавшей ракете КНДР в российской исключительной экономической зоне. Он добавил, что пока чёткой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, нет.

Как сообщало ИА Регнум, межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) запустила Северная Корея в сторону Японского моря 12 июля, она упала в 250 км от Хоккайдо. Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что ракета находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо вне пределов исключительной экономической зоны Японии. Правительство Японии выразило протест властям Северной Кореи из-за запуска ракеты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля не подтвердила падение ракеты КНДР в экономической зоне России. Она отметила, что подтверждающих данных о падении ракеты КНДР у российской стороны нет. При этом в ООН заявили, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России. Северная Корея эту информацию никак не комментировала.