Москва, 30 июня, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Западные страны продолжают оказывать давление на африканские страны, чтобы они отменили своё участие в саммите Россия ― Африка. Об этом 30 июня в ходе брифинга по широкому кругу международных проблем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Страны Африки просто прессингуют беззастенчиво, каждый день требуют, чтобы они либо отменили свою поездку на саммит, либо понизили уровень участия. Это манеры наших западных коллег», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что Запад должен относиться к странам Африки, «как к взрослым».

Лавров также сообщил, что подготовка к саммиту Россия ― Африка находится на финишной прямой. По его словам, участие в мероприятии на высшем уровне подтвердили больше половины стран континента.

«Подготовка уже находится на завершающей стадии. Мы выходим на финишную прямую. Практически все страны подтвердили своё участие, на высшем уровне, не один, не два десятка, но больше половины африканских стран», ― уточнил глава МИД.

Как сообщало ИА Регнум, первый саммит Россия — Африка прошёл в октябре 2019 года в Сочи. На него пригласили глав всех государств Африканского континента, а также руководителей крупнейших региональных объединений и организаций.

Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге на площадке ExpoForum 27–28 июля, первоначально планировалось провести его 26–29 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что изменения внесли в связи с уточнением программы саммита. По его данным, на форум приедут представители многих африканских стран.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что саммит Россия — Африка определит новые задачи по расширению сотрудничества Москвы с африканскими партнёрами. Российский лидер отметил, что Москва всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.

Ранее Лавров заявил о том, что США и их союзники пытаются сорвать новый саммит Россия — Африка. Министр добавил, в частности, что речь идёт о попытках Запада отговорить африканские страны от участия во встрече.