Мапуту, 31 мая, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Президент Мозамбика Филипе Ньюси поддерживает стремление России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 31 мая сообщил мозамбикский министр общественных работ строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита на пресс-конференции.

Chatham House Президент Мозамбика Филипе Ньюси

Министр прокомментировал переговоры прибывшего в Мапуту главы МИД России Сергея Лаврова с главой Мозамбика.

«Президент приветствовал позицию России в отношении мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта, в частности китайской инициативы», — сказал Мешкита.

Он добавил, что Ньюси также выступает за мирное разрешение кризиса, для чего необходим диалог между сторонами.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров прибыл в Мозамбик 30 мая с официальным визитом. До этого он посетил Кению и Бурунди. Глава российской дипломатии с начала 2023 года продолжает визиты в страны Африки.

23 мая представитель президента ЮАР Винсент Магвенья объявил, что вместе с республикой за мирное урегулирование на Украине выступают Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет. Эти страны призвали прекратить огонь в зоне конфликта и создать рамки для прочного мира.