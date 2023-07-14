Будапешт, 14 июля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты могли бы немедленно прекратить украинский конфликт, однако они этого не хотят. Об этом 14 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Известия/Тарас Петренко

«Если бы американцы этого захотели, то завтра утром был бы мир», — сказал он в ответ на вопрос о том, как можно завершить конфликт на Украине.

Орбан уточнил, что ответа на вопрос, почему США не хотят окончания конфликта, Будапешт не получил на недавнем саммите НАТО в Вильнюсе.

«Украина уже давно утратила свой суверенитет», — отметил глава венгерского правительства и добавил, что ситуацию в этой стране определяет коллективный Запад во главе с США.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Орбан заявил на саммите НАТО, что альянс должен не отправлять Украине вооружение, а пытаться достичь мира. Он подчеркнул, что позиция Будапешта по этому вопросу не изменилась.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ранее венгерская сторона воздерживалась в ходе голосования о поставках оружия киевским властям, однако до момента, пока банк страны OTP будет оставаться в украинском списке «международных спонсоров войны», будет голосовать только против. Он добавил, что до этого момента Венгрия также не даст своего согласия на выплаты членам Евросоюза для поставок оружия украинским военным.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад лжёт, изображая, что не участвует в конфликте на Украине. В действительности НАТО поставляет в зону боевых действий в помощь ВСУ оружие, наёмников, разведданные.