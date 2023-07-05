Будапешт, 6 июля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт воздерживался при голосовании о поставках оружия Киеву, но теперь, пока венгерский банк OTP включен в список «международных спонсоров войны», будет голосовать против. Такое решение глава МИД Венгрии озвучил на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

Сийярто акцентировал, что Венгрия по-прежнему требует от украинских властей убрать ОТР из списка. И пока этого не произойдет, согласия на выплаты членам Евросоюза для поставок оружия ВСУ она не даст.

Министр добавил, что Венгрия считает, что поставки оружия продлевают конфликт.

«Мы вообще не соглашались с поставками оружия и не поставляем оружие. Мы всегда конструктивно воздерживались при принятии решений о выделении денег из Европейского фонда мира на поставку оружия Украине», — пояснил Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, Брюссель проводит вредную и ошибочную политику, направленную на затягивание вооружённого конфликта на Украине, заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против того, чтобы Евросоюз продолжал финансово помогать Киеву. Он отметил, что это только затянет конфликт, следовательно, Украина получит ещё больший ущерб.