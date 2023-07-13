Москва, 13 июля, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Внешний долг России снизился с начала 2023 года на $33 млрд. Как сообщили в Банке России 13 июля, по состоянию на 1 июля долг составил $347,7 млрд, что означает снижение на 8,7% по сравнению с началом года.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В значительной степени динамика определялась сокращением обязательств по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций», — отметил регулятор.

В ЦБ также подчеркнули важность в процессе снижения долга уменьшения задолженности органов госуправления.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня Центробанк сообщил, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись за три предыдущих месяца на 25,9 миллиарда долларов (на 6,8%). Таким образом, внешний долг России достиг минимума с 2006 года.

Ранее также стало известно, что платёжный баланс страны впервые с 2020 года ушёл в отрицательную зону из-за объявления дивидендов российскими компаниями и значительного сжатиея экспорта. Однако президент России Владимир Путин отметил, что экономика показывает лучшие значения, чем предполагалось. Глава государства отметил, что это вселяет надежду на выполнение всех поставленных задач.