Москва, 12 июля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Платёжный баланс Российской Федерации впервые с 2020 года ушёл в отрицательную зону с дефицитом счёта текущих операций в размере 1,4 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Центробанке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, это связано в первую очередь с действием сезонного фактора: объявлением дивидендов российскими компаниями и значительным сжатием экспорта. Отмечается, что подобная ситуация ранее уже наблюдалась в аналогичные периоды в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры российского экспорта.

Ранее отрицательное значение платёжный баланс России показывал в августе пандемического 2020 года — тогда дефицит счёта текущих операций был на уровне 1,4 миллиарда долларов.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня Центробанк сообщил, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2023 года составил 354,8 миллиарда долларов, снизившись за три предыдущих месяца на 25,9 миллиарда долларов (на 6,8%). Таким образом, внешний долг России достиг минимума с 2006 года.