Москва, 30 июня, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2023 года составил $354,8 млрд, снизившись за три предыдущих месяца на $25,9 млрд, или на 6,8%. Об этом 30 июня сообщил Центробанк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Внешний долг Российской Федерации уменьшился с начала 2023 года на 25,9 млрд долларов США и на 1 апреля 2023 года составил 354,8 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, внешний долг России по итогам 2006 года составил $313,2 млрд, поднявшись в первом квартале 2007 года до $355,6 млрд. Таким образом, уровень долга в апреле 2023 года стал минимальным с конца 2006 года.

В ЦБ отметили, что сократились все компоненты российского внешнего долга. Задолженность у органов госуправления снизилась до $40,4 млрд, у Центробанка и банков — до $91,6 млрд, а в остальных секторах экономики — до $222,7 млрд.

Объём внешнего долга России начал стремительно сокращаться в 2022 году, упав за этот период на $101,8 млрд до уровня $380,5 млрд. Это стало самым сильным падением долга с 2014 года. По данным ЦБ, основную роль сыграло погашение кредитов.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что госдолг России составил 14,9% от ВВП, что является хорошим показателем. Он отметил, что в США этот показатель достиг 121,7%, во Франции ― 111,1%, в еврозоне ― 90,9%. Российский лидер добавил, что инфляция в стране ниже, чем во многих странах.