Москва, 5 июля, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Экономические показатели России лучше прогнозируемых. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин на встрече 5 июля с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Kremlin.ru Путин и Мишустин

Президент с осторожностью признал, что российские экономические показатели вселяют надежду.

«У нас результаты, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — заверил Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2023 года составил $354,8 млрд, снизившись за три предыдущих месяца на $25,9 млрд, или на 6,8%.

В мае 2023 года Владимир Путин отметил, что госдолг России составил 14,9% от ВВП, что является хорошим показателем. Он отметил, что в США этот показатель достиг 121,7%, во Франции — 111,1%, в еврозоне — 90,9%. Российский лидер добавил, что инфляция в стране ниже, чем во многих странах.