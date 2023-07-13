Москва, 13 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что стране объявлена блокада элитами некоторых государств. России ограничили путь к технологиям, усилили на неё давление. Об этом глава государства сообщил на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Сергей Карпухин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин (на экране) на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир»

«Россия будет идти вперед собственным путем, не изолируясь ни от кого», — сказал глава государства.

Как отметил президент, первая волна санкций в 2014 году стала стимулом развития, в том числе в сфере сельского хозяйства. Он отметил, что оппоненты рассчитывали, что Россия отступится и сдастся, но «так не будет».

При этом, на внешние вызовы, по словам Путина, Россия намерена отвечать улучшением качества работы.

На форуме Путин также посчитал важным рассказать, как Россия выстраивает международное научное и технологическое сотрудничество в условиях блокады, объявленной правящими элитами некоторых стран.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня президент заявил, что из-за введённых странами коллективного Запада антироссийских санкций мир не рухнул, а у компаний из России появились новые направления развития. Как отметил российский лидер, часть западных компаний даже свой уход с российского рынка смогла превратить в громкую пиар-акцию, однако он сомневается, что это может помочь им в бизнесе. Он уточнил, что компании из России активно занимают освободившиеся ниши на отечественном рынке.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявлял, что в экономике России никакого вакуума из-за санкций нет. Как уточнили в Кремле, одни направления заменяются другими, более выгодными.

В марте Путин во время беседы с главой Сбербанка Германом Грефом заявил, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль. Несмотря на возникшие из-за них поначалу трудности, их удалось преодолеть, встав на путь дальнейшей суверенизации России.