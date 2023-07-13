Москва, 13 июля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Если Южная Корея, а также ряд стран Южной и Восточной Азии так или иначе получат ядерное оружие, это нанесёт серьёзный урон стратегическим интересам России, считает профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Южная Корея и Япония хотели бы получить ЯО.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Ланькова, вопрос о создании собственного ядерного оружия в Южной Корее обсуждается очень широко. Уже более 20 лет опросы показывают, что большинство её населения (примерно 65-70%) поддерживают идею о создании собственного ЯО. Однако среди политической элиты до недавнего времени эта идея не пользовалась поддержкой. Теперь ситуация кардинально изменилась.

Впрочем, востоковед усомнился в том, что речь может идти о передаче под контроль Сеула американского ядерного оружия. США, равно как и любая другая из признанных пяти ядерных держав, не передадут никакому другому государству, даже близкому союзнику, права на использования их ЯО.

Но чем вызван такой резкий рост интереса сеульской элиты к планам создания собственного оружия? Как полагает Ланьков, в первую очередь резким снижением доверия к ядерному зонтику США.

«КНДР успешно заканчивает разработку межконтинентальных баллистических ракет. В этой обстановке в случае нового конфликта на Корейском полуострове США, чтобы защищать Сеул, придётся вступать в войну со страной, которая не просто обладает ядерным оружием, но и возможностью нанести ядерные удары по территории США. В этой новой ситуации политическая элита Южной Кореи сомневается в том, что Сеул может безусловно рассчитывать на американский «ядерный зонтик», — сказал Ланьков.

По мнению корееведа, у Южной Кореи нет никаких технических или финансовых проблем с созданием своего ядерного оружия. Если будет вынесен соответствующий политический вердикт, этот вопрос можно решить за год-полтора. Южная Корея обладает высокоразвитыми ядерными технологиями, мощнейшей ядерной энергетикой, квалифицированными кадрами и деньгами.

Но в США негативно относятся к таким перспективам. Большинство в Вашингтоне считает, что расползание оружия массового поражения не соответствует американским (равно как и российским, британским и китайским) интересам. Тем не менее если соответствующее решение будет принято, то не факт, что США будут сильно мешать южнокорейским ядерщикам.

В американской политической элите есть большие группы людей, в основном связанных с Республиканской партией, которые исповедуют изоляционизм, то есть отказ от излишних международных обязательств. Эти люди не возражали бы против того, чтобы ряд американских союзников обзавелись собственным ядерным оружием и таким образом сбросили с плеч Вашингтона необходимость прикрывать их своим ядерным зонтиком.

«Бывший президент США Дональд Трамп уже говорил, что не возражает против создания ядерного оружия в Южной Корее», — напомнил Ланьков.

Впрочем, пока в Белом доме такие одобрения не звучат. В мае 2023 года была подписана «Вашингтонская декларация», которая максимально затрудняет для Южной Кореи разработку собственного ядерного оружия. Южнокорейские СМИ очень резко критиковали этот документ и обвинили своего президента в том, что он затруднил приобретение Южной Кореей собственного потенциала сдерживания — причём в этой критике были едины и оппозиция, и правящая партия.

Ланьков подчеркнул, что если Сеул начнёт двигаться к обретению ядерного оружия, то это не лучшим образом повлияет на ситуацию на Корейском полуострове, но едва ли спровоцирует КНДР на какие-либо радикальные силовые действия. Теоретически Северная Корея могла бы нанести удары по ядерным объектам, но они наверняка будут хорошо спрятаны и прикрыты средствами ПРО.

Кроме того, КНДР сейчас не хочет войны. Для такого нападения у КНДР пока нет ни возможностей, ни желания. Так что если Сеул начнёт работать над ядерным оружием, то это, скорее всего, вызовет поток весьма живописных и воинственных заявлений Пхеньяна. Однако на практике ни на какие реальные силовые шаги тот не пойдёт, указал эксперт.

Проблема в другом: появление ядерного оружия у Южной Кореи может подтолкнуть другие страны Восточной Азии к созданию собственного оружия. И наиболее вероятные кандидаты тут не Япония, а Тайвань и Вьетнам (последний в своё время проявлял весьма специфический интерес к советским ядерным технологиям). В перспективе об этом могут задуматься даже Мьянма, Малайзия и Индонезия. А это опасно для всего мира.

«Похоже, мы оказались в многополярном мире, в котором царит анархия, а все страны, которые могут позволить себе это, будут всерьёз размышлять о создании собственного ядерного оружия. Как известно, «плохо в деревне без нагана, если у соседа пулемёт». Кажется, что эта старая истина начинает определять поведение очень многих государств мира», — констатировал Ланьков.

Япония, равно как и Южная Корея, тоже теоретически может обзавестись ядерным оружием. Однако, как подчеркнул востоковед, у Токио есть на этом пути два препятствия. Во-первых, в Японии общественное мнение (около 80% населения) крайне негативно относится к этой идее. Во-вторых, у Японии, в отличие от Южной Кореи, нет таких соседей, которые не признавали бы за ней права на существование и считали бы «освобождение» её территории одной из главных задач.

Ланьков считает, что расползание ядерного оружия по планете заденет все ядерные державы, но Китай, скорее всего, пострадает больше всех. Южная Корея может запустить «ядерное домино» в Восточной Азии. По примеру Сеула такое ОМП начнут создавать другие государства региона. При этом большинство из них — именно с целью сдерживания Китая. В итоге тот рискует оказаться во враждебном кольце стран, обладающих собственным ядерным оружием, заточенным на противостояние с Пекином. В такой ситуации именно Китай, а не КДНР, в случае если Южная Корея начнёт работать над ядерным оружием, может пойти на жёсткие меры, стараясь сорвать планы Сеула.

«Практически гарантировано введение жесточайших экономических санкций. Не исключены и более жёсткие действия — например, саботаж на ядерных объектах Южной Кореи и убийства ученых-ядерщиков. Такими вещами занимаются израильтяне в Иране», — сказал Ланьков.

Для России вариант «Южная Корея с атомной бомбой» тоже не означает ничего хорошего. По сути, речь будет идти о распаде режима нераспространения, который просуществовал почти без изменений с 1960-х годов. А Россия — один из главных бенефициаров этого режима. На протяжении почти 60 лет Россия была одной из пяти стран мира, обладавших абсолютным оружием, применение которого гарантировало если не победу в военном конфликте, то по крайней непоражение в нем.

«Понятно, что расползание ядерного оружия существенно подорвёт уникальное военно-стратегическое положение России», — сказал Ланьков.

Более того, рано или поздно ядерным оружием начнут обзаводиться не просто такие страны, как Южная Корея или Вьетнам, которые с Россией не слишком друг друга беспокоят, а те государства, у которых непростые, а то и прямо враждебные отношения с РФ.

«Поэтому Россия тоже рискует со временем оказаться в окружении стран, имеющих ядерное оружие — и некоторые из них будут находиться под управлением вполне отмороженных режимов, от которых можно ожидать любых выходок. Поэтому такой процесс не соответствует интересам России. Однако всерьёз купировать эту угрозу почти невозможно. Если расползание ядерного оружия начнётся не на шутку, то никто не сможет с этим ничего поделать», — сказал Ланьков.

По его словам, в условиях многополярности международную политику будет определять система очень нестабильных, постоянно меняющих коалиций. Так было в Европе XVII–XVIII веков.

«Когда в мире царит хаос и беспредел, ядерное оружие становится едва ли не единственной гарантией собственной безопасности. С другой стороны, ядерное оружие, увеличивая безопасность отдельных стран в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе делает мир в целом куда более опасным местом. Мы оказались в ситуации, когда ядерный джин пытается вырваться из бутылки — может быть, он уже вырвался…» — подытожил Ланьков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению руководителя главного российского внешнеполитического ведомства, сигналы Токио и Сеула о том, что они были бы не против обзавестись собственным атомным оружием или разместить на своей территории американское, — очень серьёзная и опасная тенденция.

Кроме того, ранее власти Польши обратились к НАТО с просьбой разместить на её территории ядерное оружие Соединённых Штатов Америки. Как заявили в Варшаве, там хотят быстрых действий в этой области.

В начале 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что его страна готова к применению ядерного оружия для защиты Южной Кореи.