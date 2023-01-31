Сеул, 31 января, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы к применению в том числе и ядерного оружия для защиты Южной Кореи, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле.

Lee Jin-man / POOL/EPA/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Южную Корею

«США твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств, включая обычное и ядерное оружие», — заявил он.

Он также добавил, что Северная Корея якобы совершила бесчисленное количество провокаций в 2022 году.

Напомним, ранее в заявлении министров обороны двух стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа говорилось, что Соединенные Штаты и Южная Корея договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году.

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