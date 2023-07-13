Джакарта, 13 июля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Япония и Южная Корея подают сигналы о том, что хотели бы иметь собственное ядерное оружие или разместить у себя американское, что является опасной тенденцией. Об этом 13 июля заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он отметил, что сейчас НАТО продвигает тезис о том, что безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах является неделимой, в связи с чем части военной инфраструктуры альянса планируется передвигать в этот регион, включая приглашенные на саммит в Вильнюсе Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею.

«Япония и Корея, кстати, уже дают сигналы о том, что не прочь у себя разместить американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. Это очень серьёзная и опасная тенденция», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша обратилась с просьбой к НАТО разместить у себя ядерное оружие США. Он объяснил такое желание тем, что ранее Белоруссия разместила на своей территории российское тактическое ядерное оружие.

Позднее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что намерение Варшавы разместить в Польше ядерное оружие несёт в себе очевидную угрозу.

Американское ядерное оружие размещено в ряде стран Европы, включая Германию и Италию, а также в Турции. Всего на континенте хранится порядка 150 ядерных бомб из США.