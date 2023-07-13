Туапсе, Краснодарский край, 13 июля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за четырёх пропавших без вести человек при подтоплениях в Туапсе Краснодарского края. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в управлении СК России по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

«Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю по результатам проведённой проверки о безвестном исчезновении четырёх человек… возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Речь идёт о 23-летней и 19-летней местных жительницах, 15-летнем подростке и 67-летнем мужчине.

Отмечается, что в акватории Чёрного моря и вдоль прибрежной линии продолжается проведение поисково-спасательных мероприятий с целью нахождения пропавших.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Туапсинского района Сергей Бойко в своём Telegram-канале сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях в связи с подтоплениями. Он уточнил, что из русла вышла река Небуг. Также из палаточных лагерей в лесу эвакуировали группу туристов в составе 40 человек, 37 из которых дети.