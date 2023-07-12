Туапсинский район, Краснодарский край, 12 июля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В Туапсинском районе пропали без вести четыре человека, сообщили 12 июля в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Количество пропавших выросло до четырех человек», — сообщили в ведомстве, добавив, что спасатели ведут поиски пропавших.

По данным ведомства, в Туапсинском районе в зоне подтопления оказались 650 придомовых территорий, причём вода проникла в 290 домов. Подтопление, вызванное ливнями, затронуло 11 населённых пунктов района.

В ликвидации последствия ЧП участвуют более 260 человек.

Как сообщало ИА Регнум, оперштаб по Краснодарскому краю 12 июля объявил, что в результате подтопления в Туапсинском районе пропали три человека. В этом районе ввели утром 12 июля режим чрезвычайной ситуации.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл оперативное совещание с членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поручив в течение трёх суток обследовать подтопленные дома в Туапсинском районе для подсчёта нанесённого людям ущерба.

В Анапе 9 июля погиб житель Волгоградской области — заместитель главы комитета отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере Михаил Ткачёв. Он погиб, спасая тонувшую в море туристку.