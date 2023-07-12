Лондон, 12 июля, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Пока одна часть западных лидеров тепло приветствовала украинского президента Владимира Зеленского, другие — холодно пожимали плечами при общении с ним на саммите НАТО, который прошёл в Вильнюсе 11–12 июля, обратил внимание обозреватель британской газеты Express Том Уотлинг.

«Зеленский был встречен смесью ласковых объятий и холодных пожиманий плечами на саммите в столице Литвы», — отметил обозреватель.

Он пояснил, что некоторые западные лидеры предупредили украинского президента, чтобы он не предъявлял бесконечный список требований. По его словам, предупреждения звучали на фоне того, как представители некоторых стран обещали Украине оружие и программу обучения пилотов для истребителей F-16.

В качестве примера Уотлинг привёл как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте приветствовал украинского лидера с распростертыми объятиями. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнял Зеленского. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выглядел суровым, когда пожимал руку Зеленскому.

Как сообщало ИА Регнум, участники саммита НАТО в Вильнюсе заявили 12 июля, что приглашение вступить в альянс Украина получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это. Лидеры стран НАТО 12 июля не приняли решения о сроках приглашения Украины в альянс. Президент Украины, приглашённый на встречу, но явно не получивший того, что от альянса ожидал, счёл результаты саммита «неидеальными». Также он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО.

Страны G7 согласовали рамочное соглашение о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Соглашение предусматривает поставки военной техники, в том числе воздушной и морской.