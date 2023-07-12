Туапсинский район, Краснодарский край, 12 июля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации ввели в четырёх населённых пунктах Туапсинского района Краснодарского края, сообщил 12 июля региональный оперштаб в своём Telegram-канале.

Игорь Онучин/РИА Новости

«В связи с выпадением сильных осадков введён режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района», — сообщил оперативный штаб.

На территории этих посёлков есть подтопленные дома. В пункты временного размещения уже эвакуируют жителей из зон подтопления.

В Краснодарском крае из-за ливней закрыты пляжи на ряде курортов, в том числе в Сочи, в Анапе, также неблагоприятные для отдыха погодные условия наблюдаются в Туапсе.

Как сообщало ИА Регнум, в Анапе 9 июля во время шторма утонул турист.