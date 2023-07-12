Волгоград, 12 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Чиновник из Волгоградской области погиб в Анапе Краснодарского края, спасая тонувшую в море туристку. Об этом сообщили в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачёв

Замначальника комитета отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета Михаил Ткачёв ушёл из жизни 9 июля.

«Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе», ― говорится в сообщении комитета в соцсети «Вконтакте».

Ткачев работал в органах власти 17 лет, за годы работы его неоднократно представляли к наградам. Комитет тарифного регулирования выразил соболезнования его близким.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае с прошлой недели бушует непогода. 8 июля на пляжах Анапы ввели запрет на купание. Жителей и туристов предупредили о возможном формировании смерчей над морем.

Позднее власти города продлили запрет на купание в море из-за сильного ветра и донного течения. Спасатели призвали жителей и гостей города отнестись к ситуации со всей серьёзностью и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску.

9 июля в Чёрном море на побережье Анапы во время шторма утонул турист.