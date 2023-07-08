Стамбул, Турция, 8 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле. Пресс-конференцию двух лидеров транслировали местные телеканалы.

Известия/Павел Бедняков

Эрдоган и Зеленский более двух с половиной часов беседовали с глазу на глаз в особняке Вахдеттин 7 июля. После переговоров турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит усилия для урегулирования конфликта на Украине. Он также напомнил, что Турция всегда выражала свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что турецкая сторона искренне желает установления мира между Киевом и Москвой несмотря на их разногласия.

Ранее авторы статьи в американском журнале Foreign Affairs заявили, что лидерам стран НАТО следует «закрыть перед Киевом дверь». Они должны учесть риск конфликта с Россией, перекрывающий преимущества от присоединения Украины к блоку в плане безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден в недавнем интервью назвал преждевременным голосование по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Он пояснил, что конфликт Москвы и Киева продолжается, а приём нового члена налагает на альянс строгие обязательства. Согласие на вступление Украины грозит военному блоку прямым столкновением с Россией.