Пекин, 11 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Страны коллективного Запада заинтересованы только в эскалации и затягивании конфликта на Украине. Об этом 11 июля заявила журналистам спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в Пекине.

«Сегодня мы видим, что происходит на Западе. Коллективный Запад, НАТО не заинтересованы ни в каком мирном разрешении конфликта. Они заинтересованы, напротив, в его затягивании, в эскалации», — сказала она.

Матвиенко добавила, что это подтверждает то, что западные страны продолжают наращивать поставки своего оружия Киеву.

Как сообщало, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает оправданным решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов. Он объяснил это тем, что у ВСУ «колоссальная потребность» в снарядах.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия для «поддержки» контрнаступления ВСУ.

После этого ФРГ сообщила о поставках Украине двух систем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также немецкие власти передадут ВСУ 40 БМП Marder и 25 танков Leopard 1 A5.