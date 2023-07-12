Туапсинский район, Краснодарский край, 12 июля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В Туапсинском районе три человека числятся без вести пропавшими при потдоплении, которое произошло из-за ливней, сообщил 12 июля оперштаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»/ТАСС

«Пострадавших и погибших нет. Трое человек числятся пропавшими», — сообщили в оперштабе.

В штабе рассказали о ликвидации последствий подтопления в Туапсинском районе, где сейчас работают спасатели — около 300 человек. На помощь местным спасателям прибыли бригады из Горячего Ключа и Новороссийска.

В работах по ликвидации последствий задействовали свыше 50 единиц техники. Спасатели используют мотопомпы, пилы, илососы, комбинированные дорожные машины.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне подтопления в Туапсинском районе оказались несколько сёл и посёлков. Людей из домов, которые затопило дождём, эвакуировали в здания школ, дворцов культуры.

В четырёх населённых пунктах Туапсинского района из-за подтопления 12 июля ввели режим чрезвычайной ситуации. Это позволит ускорить и усилить оказание помощи пострадавшим.