Москва, 29 марта, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Работа по введению цифрового рубля должна завершиться в текущем году, прорабатывается разрешение сделок с ним в рамках традиционной финансовой инфраструктуры на бирже. Об этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил 29 марта на совещании у президента Владимира Путина по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Он отметил, что для введения цифрового рубля создаются регуляторные, технические и организационные условия. Эта работа приближается к финишу, предполагается её завершение в 2023 году. Так, 16 марта Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

«Предполагается также предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров», — сказал Белоусов.

По словам вице-премьера, с цифровыми валютами можно будет совершать сделки на организованном рынке, от этого вырастет их ликвидность и привлекательность для инвесторов и эмитентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале министр финансов России Антон Силуанов заявил о перспективности использования цифрового рубля в бюджетной сфере. По его словам, его можно использовать как третью форму валюты наравне с наличными и безналичными деньгами.