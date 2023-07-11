Вашингтон, 11 июля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смог назвать сроки вхождения Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Он заявил об этом 11 июля в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал Салливан, отвечая на вопрос о том, когда США хотят увидеть Украину в НАТО, утром 11 июля страны — участницы альянса продолжат обсуждение предварительного процесса по вопросу о вступлении Киева в блок.

При этом он выразил уверенность в том, что для этого у союзников имеется добрая воля и энергия, а потому они смогут договориться.

«Я не могу назвать сроки», — сказал он в ответ на просьбу указать возможные сроки приёма Украины в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдёт с 11 по 12 июля, на него прибудут лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена, вечером 10 июля прибывшего в столицу Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждёт от саммита НАТО в Вильнюсе ясных алгоритмов для вхождения страны в альянс. Он добавил, что украинские власти, по его мнению, заслужили это.

До этого президент Украины говорил, что его страна не может войти в блок из-за того, что ряд его государств — участников боится Россию. Зеленский указал, что ожидает приглашения Украины в альянс, однако признал, что с этим имеются трудности. Вместе с тем весной Зеленский заявлял, что он не собирается ехать на саммит в Вильнюс, если там не будет объявлено о плане по вступлению Украины в НАТО.