Вена, 11 июля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Вероятность прямого участия НАТО в конфликте на Украине низкая, заявил 11 июля глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечётся в конфликт на Украине», — процитировало Гаврилова агентство РИА Новости.

Он пояснил, что НАТО будет действовать своими методами — провокациями, попытается и дальше проверять Россию на прочность. В качестве примера подобной практики он привёл морские учения Baltops 23 в Балтийском море.

В этих учениях, проходивших рядом с российской границей, участвовали два десятка стран НАТО. Их проводили с целью отработки ударов по территории России, отметил Гаврилов.

Назвав эту ситуацию возмутительной, дипломат указал на провокативность действий натовцев. Он подчеркнул, что США должны осознавать последствия шагов, которые могут обернуться самым непредсказуемыми последствиями.

Также дипломат заявил, что в Москве видят за всеми действиями США намерение обескровить Россию. Именно с этой целью Белый дом посылает против России украинский мобилизационный резерв.

Учения Baltops 23 стартовали 3 июня в Эстонии. В них участвовали более 30 боевых кораблей НАТО и её партнёров, а также порядка 3,7 тыс. морских пехотинцев.

Аналогичные учения в Балтийском море НАТО проводило год назад. В них участвовали 14 стран НАТО, 44 натовских корабля и около 100 самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля в Вильнюсе начинает работу саммит стран НАТО. Завершится мероприятие, в котором планируется участие украинского президента Владимира Зеленского, 12 июня.

Гаврилов прокомментировал заявления Зеленского о надеждах на согласие НАТО принять Украину в свои ряды: Киеву не стоит рассчитывать на положительный результат, ему могут лишь пообещать дальнейшую военную поддержку.