Вена, 11 июля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский может в лучшем случае получить от саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе по вопросу приёма Украины в НАТО только гарантии дальнейшей военной помощи. Такое мнение высказал глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как отметил в интервью РИА Новости дипломат, президент Украины продолжает вести линию на необходимость получения Киевом от коллективного Запада вооружений и военной техники для противостояния с Россией и именно поэтому Зеленский настаивает на ускоренном процессе вступления в НАТО.

Гаврилов напомнил, что ранее Великобритания и США чётко дали понять украинским властям, что для этого Киеву придётся соблюдать необходимые критерии, а потому, по его мнению, заседание Совета Украина — НАТО в ход саммита в Вильнюсе — это «просто реверанс в сторону Киева, и не более того».

«Максимум чего может ожидать Зеленский — это гарантий дальнейшей военной помощи и поставок боеприпасов», — сказал он.

При этом глава делегации уточнил, что для Киева такая замена не равноценна по сравнению с вопросом о вступлении Украины в НАТО.

«На Украине для западников на кон поставлено многое. Повторю: это не про саму Украину, а про противостояние с Россией», — добавил Гаврилов.

Дипломат также указал на недавнее заявление премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, призвавшего на фоне военных провалов ВСУ разместить в республике войска ФРГ на постоянной основе.

«Иными словами, речь о милитаризации Европы «не мытьем, так катаньем», — заключил он.

Саммит НАТО состоится 11–12 июля, на него приедут лидеры всех стран военно-политического блока, включая президента США Джо Байдена, который вечером 10 июля прибыл в столицу Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил, что Киев ждёт от саммита НАТО в Вильнюсе ясных алгоритмов для вхождения Украины в альянс. По его мнению, киевские власти заслужили это.

Накануне немецкая газета Bild написала, что Зеленский разозлился из-за блокирования США и ФРГ заявки Украины на вхождение в НАТО. Издание пояснило, что украинский президент хотел выступить с публичным обращением, в ходе которого попросил бы принять Киев в альянс.

До этого Зеленский заявил, что Украина может не вступить в НАТО из-за того, что некоторые страны этого блока боятся Россию. Украинский лидер признался, что ждёт приглашение в альянс, однако понимает, что с этим есть трудности. При этом весной Зеленский заявлял, что он не намерен ехать на саммит в Вильнюс, если там не объявят о плане по вступлению Украины в НАТО.