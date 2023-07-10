Киев, 10 июля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский 11 июля прибудет на саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Вильнюс, который будет проходить до 12 июля. Об этом 10 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинский президент Владимир Зеленский

«Зеленский прибудет в среду, сообщают источники, знакомые с этим вопросом», — говорится в публикации.

Уточняется, что пресс-секретарь президента Украины не стал комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее немецкая газета Bild написала, что Зеленский пришёл в ярость из-за блокирования США и Германией заявки Украины на вхождение в НАТО. Издание пояснило, что украинский лидер хотел сделать публичное обращение, в ходе которого попросил бы принять Киев в альянс.

До этого украинский президент заявил, что Украина может не войти в НАТО из-за того, что некоторые страны этого блока боятся Россию. Он признался, что ожидает приглашение в альянс, однако понимает, что с этим есть трудности. При этом весной Зеленский заявлял, что он не намерен ехать на саммит в Вильнюс, если там не объявят о плане по вступлению Украины в НАТО.

Позднее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для России. Он подчеркнул, что Киев оказывает всяческое давление на страны альянса ради вступления в организацию.