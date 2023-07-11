Луганск, 11 июля, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Российские военные сильно продвинулись в направлении Купянска, написал 11 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Танк Т-80БВ ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

«На купянском направлении ВС РФ имеют успехи по продвижению войск», — сообщил Марочко.

По данным эксперта, за несколько последних суток российские военные заметно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области. Кроме того, в ходе спецоперации они освободили ряд территорий на востоке этого региона.

В связи с этим украинские власти эвакуируют госучреждения. Марочко также добавил, что проукраинские бизнесмены на фоне происходящего сворачивают бизнес и перемещают его на западную Украину.

Минобороны сообщило о срыве российским военными попыток ВСУ наступать на купянском направлении. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили 65 военных.

Как рассказал глава пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанёс авиаудар по дислокации ВСУ в районе населённого пункта Митрофановка.