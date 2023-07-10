Москва, 10 июля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытки атак ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщил 10 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В течение прошедших суток вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказал Конашенков.

В результате ВСУ потеряли на донецком направлении 275 военных и иностранных наёмников, танк и четыре автомобиля.

На краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли 85 военных, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На южнодонецком направлении ВСУ попытались наступать в районах населённых пунктов Ровнополь ДНР и Работино Запорожской области.

«Потери противника на данных направлениях составили до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20», — сообщил Конашенков.

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