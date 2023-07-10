Российские военные сорвали попытки наступления ВСУ на трёх направлениях
ВСУ попытались наступать на трёх направлениях в зоне спецоперации, потеряв за сутки 500 военных
Москва, 10 июля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытки атак ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщил 10 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В течение прошедших суток вооружённые силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказал Конашенков.
В результате ВСУ потеряли на донецком направлении 275 военных и иностранных наёмников, танк и четыре автомобиля.
На краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли 85 военных, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
На южнодонецком направлении ВСУ попытались наступать в районах населённых пунктов Ровнополь ДНР и Работино Запорожской области.
«Потери противника на данных направлениях составили до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20», — сообщил Конашенков.
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