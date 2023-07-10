Купянск, Украина, 10 июля, 2023, 05:50 — ИА Регнум. В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиаудар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике подразделений 28-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Митрофановка. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Mil.ru Су-34 в небе

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В результате комплексной работы армейской авиации и артиллерии Западной группировки войск по пунктам временной дислокации подразделений 32-го отдельного механизированного батальона ВСУ вблизи населённых пунктов Берестовое и Стельмаховка потери противника составили около взвода живой силы, сказал военный.

Зыбинский добавил, что в районе населённого пункта Котляровка в полосе обороны 1-й гвардейской танковой армии была обнаружена станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Её уничтожили с помощью гаубиц Д-30.

Рядом с населёнными пунктами Кисловка и Розовка российские танки Т-72Б3 и артиллерия группировки уничтожили около взвода живой силы ВСУ, резюмировал начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые формирования Украины не предпринимают наступательных действий с целью прямого столкновения с российскими бойцами на авдеевском направлении. Противник пытается показать своё присутствие, отстреливаясь со своих позиций, сказал командир зенитной батареи группировки войск «Юг».

Силы спецназа «Ахмат» переброшены командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.