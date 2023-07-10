Москва, 10 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом на брифинге 10 июля заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля», — сообщил он.

Представитель Минобороны добавил, что также успешно отражены атаки украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Новоселовского в Луганской Народной Республике. Конашенков отметил, что авиация и артиллерия Западной группировки войск поразили ВСУ в районах Лимана Первого, Першотравневого и Синьковки в Харьковской области.

В боевых действиях на краснолиманском направлении киевский режим потерял до 85 военных, а также четыре бронемашины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Конашенков добавил, что в течение суток российские военные отбили на этом направлении атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки в Донецкой Народной Республике.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 210 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях в зоне СВО. Среди них также находились иностранные наёмники. Помимо этого, Киев потерял четыре танка, три боевые машины пехоты, две бронемашины, боевую машину РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и одну «Мста-Б», а также самоходную гаубицу «Гвоздика» и САУ Paladin производства США.